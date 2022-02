Caixa envia força-tarefa para ajudar moradores e prefeitura de Petrópolis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Caixa Econômica determinou nesta quinta o envio de caminhão-agência e reforço de equipe a Petrópolis (RJ), após fortes chuvas que atingiram a região, para prestar apoio aos habitantes e à prefeitura.

Entre as principais medidas já anunciadas pelo banco está a liberação do saque calamidade do FGTS aos moradores das regiões atingidas — os resgastes podem ser feitos até 2 de maio e, o valor máximo para retirada, é de 6220 reais.

O banco diz aguardar a entrega da declaração de áreas afetadas pela Defesa Civil, a fim de agilizar o processo. As solicitações devem ser feitas pelo trabalhador, no aplicativo FGTS, na opção ‘Meus Saques’ — não é preciso ir a uma agência e os valores podem ser recebidos em conta da Caixa ou de outro banco.

Outras medidas de auxílio incluem condições especiais para pagamento de financiamentos habitacionais, análise facilitada para acionamento de seguros da Caixa Seguridade, pausa em financiamentos para hospitais e identificação de empreendimentos e obras públicas em situação crítica, para atuação dos poderes públicos.