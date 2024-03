Caiado diz que União Brasil pedirá ao TSE cassação de Bivar após incêndio

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o União Brasil pedirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar o incêndio em casas do presidente e da tesoureira do partido, Antônio Rueda e sua irmã, Maria Emilia de Rueda, e, também, a cassação do mandato do ex-chefe da legenda, Luciano Bivar, que é deputado federal.

“O incêndio na casa do advogado Antônio Rueda foi um atentado contra o partido, um crime político. Luciano Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente do partido”, disse Caiado em seu perfil no X (ex-Twitter).

Caiado também escreveu que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, dissera a ele que “toda a polícia do estado está dedicada em esclarecer o caso”. O goiano concluiu: “Nenhum crime ou ameaça ficará impune.”