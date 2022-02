Bretas condena Sérgio Cabral por sonegação fiscal no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator dos processos da Lava-Jato no Rio, o juiz Marcelo Bretas condenou novamente o ex-governador do Rio Sergio Cabral. Agora, a nova pena de Cabral — de 4 anos, 7 meses e 18 dias — foi aplicada pelo crime de sonegação fiscal.

No curso das investigações, o próprio ex-governador admitiu ter omitido da Receita Federal cerca de 10,4 milhões de reais em rendimentos entre 2013 e 2015. O dinheiro, claro, teria origem no esquema criminoso que quebrou o Rio durante os governos do MDB.

Com isso, Cabral foi condenado a cumprir a pena no regime semiaberto e ainda devolver os 10,4 milhões de reais aos cofres públicos.