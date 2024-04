Brasília terá bloqueio na Esplanada para marcha de indígenas

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, será fechada a partir das 23h59 desta quarta-feira. A medida ocorre para garantir a segurança e a organização de ato público previsto para quinta.

Na segunda, começou o 20º Acampamento Terra Livre, maior evento de mobilização indígena do Brasil. Representantes de cerca de 200 povos do Brasil e 40 de outros países estão acampados no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano, antiga Funarte, na área central da capital do país.

A reabertura das vias está prevista para ocorrer no período noturno da quinta, após a dispersão do público e mediante avaliação de cenário por parte das autoridades de trânsito.

Toda a região da Esplanada dos Ministérios será monitorada por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília, que reúne 30 órgãos, instituições e agências do GDF, voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.