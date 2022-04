Brasil e Índia fecham acordo de cooperação na área de energia

Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque esteve na Índia recentemente para uma série de reuniões em torno do interesse dos indianos no mercado de biocombustíveis e motores flex fuel do Brasil.

Em Nova Delhi, Albuquerque teve reuniões com Amitabh Kant, CEO do Niti Aayog, principal instituição de planejamento de políticas governamentais da Índia; com o ministro de Transporte Rodoviário e Rodovias, Nitin Gadkari; e com o ministro do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Sing Puri.

Integraram a comitiva brasileira dirigentes empresariais do setor sucronergético (UNICA, APLA, EXAL, Foro Sucroenergético, Copersucar, Bunge/BP) e automotivo (Volkswagen Latin America, Toyota, Stelantis e Abraciclo/Yahama), além da Petrobras.

“Nos encontros mantidos, confirmou-se convergência de interesses público-privados de ambos os lados, bem como a determinação de trabalhar para o aprofundamento da cooperação entre a Índia e o Brasil no setor de energia, em particular, na Mobilidade Sustentável de Baixo Carbono para promover a redução da intensidade de carbono dos combustíveis com a utilização de biocombustíveis e motores flex fuel”, diz Albuquerque.

O Brasil e suas políticas públicas e capacidades industriais em biocombustíveis e motores flex e híbridos têm servido como referência para as medidas que vem sendo tomadas pelo governo indiano nesses setores.

