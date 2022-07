Brasil ainda tem 6,3 milhões de eleitores analfabetos, diz TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados do TSE mostram que Alagoas é o estado brasileiro com o maior número proporcional de eleitores analfabetos nestas eleições. O estado tem 244.677 eleitores que não sabem ler e escrever inscritos para votar no pleito de outubro, o que corresponde a 10,52% da população apta a votar.

A lista do tribunal mostra que os 15 estados com mais eleitores nessa condição são todos das regiões Norte e Nordeste, que sofrem com problemas históricos de desenvolvimento e investimento em políticas públicas.

O país tem, segundo o TSE, 6,3 milhões de eleitores analfabetos, 35,9 milhões com ensino fundamental incompleto e 26 milhões com ensino médio incompleto. Os eleitores que sabem apenas ler e escrever são 11,2 milhões. A fatia de eleitores com ensino superior completo é de 17,1 milhões.