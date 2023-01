Boulos vai liderar bancada do PSOL e da Rede na Câmara

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), que assume o mandato nesta quarta-feira, será o líder da federação entre o PSOL e a Rede na Câmara dos Deputados. Novato em um cargo eletivo e no Congresso, Boulos vai comandar os outros 13 parlamentares que compõem a bancada e vai suceder a deputada reeleita Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Além deles, vão integrar a federação Talíria Petrone (PSOL-RJ), Glauber Braga (PSOL-RJ), Chico Alencar (PSOL-RJ), Luiza Erundina (PSOL-SP), Tarcísio Motta (PSOL-RJ), Henrique Vieira (PSOL-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Célia Xakriabá (PSOL-MG), Erika Hilton (PSOL-SP), Túlio Gadêlha (Rede-PE), Luciene Cavalcante (PSOL-SP) e Ivan Valente (PSOL/SP).

Os dois últimos vão assumir mandatos no lugar de Marina Silva (Rede-SP) e Sonia Guajajara (PSOL-SP), que vão se licenciar para comandarem, respectivamente, os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e dos Povos Originários.

“Fico honrado com a indicação para ser líder de uma bancada tão aguerrida e combativa. Trabalharemos unidos e em conjunto para ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil, mas sem abrir mão da nossa autonomia. Mais do que isso, faremos o enfrentamento permanente ao bolsonarismo, e vamos trabalhar com muita firmeza para fazer o contrapeso às pressões do Centrão e puxar a agenda do país e do Congresso para a esquerda”, afirmou Boulos.