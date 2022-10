Bolsonaro vai ganhar título de cidadão no berço político de Lula

Atualizado em 5 out 2022, 15h02 - Publicado em 5 out 2022, 15h00

A Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo, berço político e domicílio eleitoral de Lula, aprovou no início da tarde desta quarta a concessão do título de cidadão da cidade paulista ao presidente Jair Bolsonaro.

A proposta foi apresentada pelo vereador bolsonarista Paulo Chuchu, do PRTB, e aprovada por 17 votos a 2.

A decisão ocorreu um dia antes da caminhada convocada por Lula em São Bernardo, ao lado de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, com concentração na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Este será o primeiro ato de rua da campanha do petista no segundo turno.