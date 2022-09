Bolsonaro usa fuga de Lula em debate na propaganda na TV

A campanha de Jair Bolsonaro começou a veicular na tarde desta terça uma propaganda eleitoral que explora a fuga de Lula do debate de VEJA, realizado no último sábado em parceria com o SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado.

A peça de 30 segundos que será veiculada em meio à programação das emissoras de TV e rádio começa com um narrador dizendo que, “no debate em que Lula fugiu, Bolsonaro foi provocado e falou a verdade”, enquanto uma imagem com os presidenciáveis presentes e o púlpito de Lula vazio é exibida.

Na sequência, o vídeo reproduz trechos de uma fala do candidato à reeleição exaltando a criação do Auxílio Brasil de 600 reais, que substituiu no ano passado o Bolsa Família — criado na gestão de Lula. A manifestação de Bolsonaro tem foco especial nas mulheres, parcela do eleitorado em que ele tem os piores índices de intenção de voto nas pesquisas.

“Criei o Auxílio Brasil. Botei um ponto final no Bolsa Família, que valia em média 190 reais, e botei o Auxílio Brasil em 600 reais. Três vezes mais. Nós atendemos os mais pobres, sim. Hoje temos 21 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. 17 milhões são mulheres. 600 reais por mês. Preferencialmente as mulheres”, diz o presidente na propaganda.

Veja o vídeo: