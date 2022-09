Bolsonaro só trabalhou quatro horas e cinco minutos nos últimos sete dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde os atos do 7 de Setembro, Jair Bolsonaro trabalhou apenas quatro horas e cinco minutos em compromissos oficiais, de acordo com sua agenda. A menos de três semanas do primeiro turno, o presidente mergulhou de cabeça na campanha pela reeleição.

Nos últimos sete dias, ele se reuniu 45 minutos com o chefe da Subchefia de Assuntos Jurídicos do Planalto, sendo 30 minutos na quinta passada e outros 15 na segunda, quando passou 20 minutos com o ministro de Relações Exteriores, o chanceler Carlos França.

No mesmo dia, consta na agenda oficial que o presidente passou uma hora assinando o livro de condolências pela morte da rainha Elizabeth II, na Embaixada do Reino Unido em Brasília — o que não é exatamente trabalho, mas foi contabilizado pelo Radar mesmo assim.

No sábado, Bolsonaro foi ao Rio de Janeiro e passou duas horas em um evento da Marinha. O presidente não teve nenhum compromisso oficial na quarta e terça dessa semana e na sexta-feira passada.

Em tempo: nesse período, ele participou de atos de campanha em Natal, Presidente Prudente (SP), Sorocaba (SP), São Paulo e Imperatriz (MA).