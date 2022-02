Bolsonaro libera privatização da Serra da Canastra e outros quatro parques

Jair Bolsonaro assinou nesta semana o decreto que inclui no PPI, o programa de privatizações do governo, cinco parques nacionais.

Poderão ser concedidos a empresas privadas o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ), o Parque Nacional da Serra da Canastra (MG), o Parque Nacional da Serra do Cipó (MG), o Parque Nacional de Caparaó (ES) e a Floresta Nacional de Ipanema (SP).

Esses parques, segundo o decreto, “ficam qualificados, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – PPI, e incluídas no Programa Nacional de Desestatização – PND, para fins de concessão para prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão”.