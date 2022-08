Bolsonaro e Lula sofreram no primeiro bloco do debate da Band

O primeiro bloco do debate presidencial deste domingo mostrou que Lula não tem defesa para o passado de corrupção dos governos do PT. Mostrou também como é frágil a estratégia de Jair Bolsonaro de usar o “fique em casa, a economia a gente vê depois” como muleta para o fracasso do governo na gestão da pandemia. Bolsonaro foi triturado por Simone Tebet neste assunto. Lula foi atacado por Bolsonaro e não soube se defender sobre Petrobras. Ciro Gomes foi propositivo e se saiu bem no primeiro bloco.