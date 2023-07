Bolsonaro diz à PF que não entendeu aviso de Do Val sobre relato a Moraes 

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira que não entendeu as mensagens em que Marcos do Val avisou a ele que tinha relatado o encontro de ambos com Daniel Silveira no Palácio da Alvorada a Alexandre de Moraes e que tudo seria publicado em reportagem de VEJA.

“QUE, após a reunião, sem saber precisar a data, recebeu uma mensagem de Marcos do Val onde o Senador encaminhou print de mensagem, originariamente enviada ao Ministro Alexandre de Moraes (…); QUE, nessa mensagem, o Senador Marcos do Val disse ao Ministro Alexandre de Moraes que o Presidente não estaria fazendo nada de errado, mas que Daniel Silveira estaria tentando convencê-lo a prosseguir na execução de algum plano; QUE, por essa razão, o declarante respondeu ‘coisa de maluco’, uma vez que não havia entendido a mensagem; QUE o declarante afirma que achou a mensagem sem nexo; QUE acredita que esta mensagem foi encaminhada pelo Senador, a fim de mitigar o desgaste político que teria com o declarante, por conta das diversas versões contraditórias publicadas e veiculadas sobre esses fatos”, diz o termo do depoimento.

