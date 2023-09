Bolsonaro deve ter alta nesta sexta-feira, informa hospital

Internado desde terça-feira, quando realizou duas cirurgias, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ter alta nesta sexta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, segundo boletim médico divulgado há pouco.

O comunicado informou que Bolsonaro “encontra-se em excelente recuperação e melhora clínica, estando com alta programada na data de hoje”.

Ele foi submetido a uma endoscopia digestiva, seguido de uma “fundoplicatura endoscópica”, para tratamento de refluxo e hérnia de hiato, e também passou por uma cirurgia de desvio de septo.

Nesta quarta, o ex-presidente já estava com o trânsito intestinal normal, sem obstruções ou dificuldades, e retomou gradativamente a alimentação. Sobre intervenção otorrinolaringológica, o paciente estava “em excelente recuperação, com sangramento nasal bastante diminuto, seguindo com instilações nasais para melhora do fluxo”.

