BNDES financia R$ 630 milhões para melhoria de estradas no Espírito Santo

O BNDES vai financiar 630 milhões de reais para melhorias de estradas do Espírito Santo até o fim de março. O financiamento foi acertado em reunião nesta terça-feira, entre o presidente do banco, Aloizio Mercadante, e o governador Renato Casagrande.

“Temos contratos com operações na segurança pública, mobilidade e infraestrutura. Agora estamos realizando uma outra operação para investimento em obras rodoviárias”, disse o governador capixaba.

Casagrande preside o Consórcio Brasil Verde e aproveitou a conversa com o BNDES para tratar de investimentos em economia sustentável. O banco está discutindo novas linhas de investimentos, por meio do Fundo Clima, para redução de emissões de carbono e outras obras de infraestrutura.

Mercadante destacou que as finanças do estado contribuem para o desenvolvimento de projetos com o banco de desenvolvimento.

“O Espírito Santo tem capacidade de investimento e de financiamento, que facilita a parceria”, afirmou o presidente do BNDES.