BNDES financia projeto de biometano no maior aterro da América Latina

O BNDES assinou um contrato de 93,8 milhões de reais com a Essencis Biometano, parceria dos grupos Solví e MDC, para uma usina de produção de biocombustível no aterro sanitário de Caieiras (SP). A maior parte do financiamento é proveniente do Fundo do Clima.

A usina de 68.000 metros quadrados deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2024 e representa a entrada do Grupo Solví no mercado de biometano, apesar da experiência da empresa com a geração de energia sustentável proveniente de biogás de aterro sanitário.

“Esta planta alia progresso e sustentabilidade no que acreditamos ser a chave para um futuro mais sustentável”, disse Celso Pedroso, CEO do Grupo Solví.

Já a MDC tem outros dois empreendimentos de biometano, em São Pedro da Aldeia (RJ) e em Caucaia (CE), com capacidade instalada de 90.000 metros cúbicos por dia de biometano e ligação direta ao gasoduto, pode fornecer 20% do gás consumido no Ceará.

Para a diretora presidente da empresa, Manuela Kayath, o projeto no maior aterro sanitário da América Latina comprova o compromisso para a descarbonização da matriz energética.

“A utilização do Fundo Clima em um projeto de produção de biometano reafirma como estes são fundamentais para que a energia renovável esteja cada vez mais presente”, diz.