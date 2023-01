Bloco Exagerado entra no calendário oficial do Carnaval do Rio

O Bloco Exagerado, que toca sucessos de Cazuza, fará parte neste ano do calendário oficial do Carnaval do Rio. O bloco que tem oito anos de existência se apresentará na manhã da segunda-feira de Carnaval com o tema “Pro dia nascer feliz”, em homenagem aos 40 anos do lançamento da música sucesso do Barão Vemelho.

Entre as músicas previstas para o cortejo estão “O tempo não para”, “Ideologia” e “Bete Balanço”, cujas versões foram lançadas durante a pandemia. Toda a produção do grupo está disponível nas plataformas de streaming. A gravação de Bete Balanço, por exemplo, tem participação do ator Emílio Dantas, que interpretou Cazuza em um musical no teatro.

Antes do desfile oficial, o Bloco Exagerado fará apresentações no dia 11 na zona norte do Rio e no dia 18 em cidades do interior do Estado..

Continua após a publicidade