Bauermann recebe habeas corpus do STF e pode faltar à CPI do futebol

O ministro André Mendonça, do STF, concedeu habeas corpus ao jogador Eduardo Bauermann, do Santos, dando a ele o direito de faltar à CPI da manipulação de resultados no futebol, para a qual havia sido convocado nesta terça-feira.

No pedido, a defesa do atleta alegou que ele já havia decidido ficar calado no depoimento, e a obrigação de comparecer teria apenas a “finalidade de constrangê-lo a uma situação vexatória diante de todo o País, de sorte a tornar o seu silêncio como uma prova de culpa”.

Bauermann está afastado das atividades no Santos devido aos achados das investigações do Ministério Público e da Polícia Civil de Goiás na operação Penalidade Máxima.