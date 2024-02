Barroso diz que IA será ‘problema insolúvel’ nas eleições de 2024

VEJA Mercado - quarta, 21 de fevereiro

Teremos boas notícias no campo da inflação em 2024, diz André Braz

VEJA Mercado em Vídeo desta quarta-feira recebe o economista e professor da FGV. Entre outros assuntos, ele afirma que os preços devem se manter sob controle no país e que há margem para novos cortes de juros . Braz também comenta sobre o impacto do clima no bolso dos brasileiros.