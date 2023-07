Banco Mundial libera R$ 237 milhões para modernizar gestão no Tocantins

O Banco Mundial acaba de aprovar um empréstimo de 50 milhões de dólares (cerca de 237 milhões de reais) ao Governo do Tocantins. O dinheiro vai financiar projetos de modernização da estrutura administrativa no estado.

Entre as metas estabelecidas no acordo, o governo deverá aprimorar a gestão fiscal, reduzir gastos públicos e melhorar a prestação de serviços aos cidadãos. A operação faz parte do Programa Progestão e tem prazo de vencimento de 19 anos, com cinco anos de carência.

Em maio, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), esteve na Estônia para conhecer o modelo de governo digital do país, reconhecido como um dos mais avançados do mundo.

De lá, importou a ideia de implantar um sistema que permita a unificação de todos os dados em uma única base estadual e, assim, permitir que todos os serviços públicos sejam oferecidos de forma digital.

A expectativa é a de que, até 2027, o uso de papel por órgãos públicos, hoje a quarta maior despesa do estado, seja totalmente eliminado.

