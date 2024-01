Bancada da cama velha começa o ano com presentão na Câmara

VEJA Mercado

A melhora na previsão de inflação do Brasil e entrevista com Tony Volpon

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 16. Na véspera, os economistas melhoraram suavemente as projeções para a inflação do Brasil em 2024 — que seguem abaixo da casa dos 4%. As pesquisas mensais de serviços e do varejo, bem como a prévio do PIB de novembro, serão cruciais para medir a temperatura da economia brasileira e determinar o ritmo de cortes nas taxas de juros pelo Banco Central. A nova composição do Copom e a sucessão de Roberto Campos Neto também serão assuntos desta edição. As ações da Gol caíram 6% em reação a um possível pedido de recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos. A temporada de balanços tem início nos EUA. Diego Gimenes entrevista Tony Volpon, economista e ex-diretor do Banco Central.