Atrações do Primavera Sound terão igualdade de gênero em São Paulo

Giro VEJA - 27 de outubro

O recado de Lula a Bolsonaro ao comentar escalada de violência no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta sexta-feira, 27, sobre o uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro em meio à escalada de violência no estado e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro. As medidas do governo para a crise de segurança e os novos resultados do Censo 2022 são os destaques do Giro VEJA.