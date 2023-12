Ativação do 5G chega a todos os municípios de São Paulo nesta segunda

Na próxima segunda-feira, a ativação da internet 5G estará liberada em todas as 645 cidades do Estado de São Paulo. As operadoras estarão autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a iniciar a prestação do serviço. Este é o primeiro passo para a chegada do 5G aos municípios que ainda não possuem a tecnologia, já disponível em 145 cidades paulistas, 22% do total.

A partir de agora, é preciso que os municípios atualizem a chamada “lei das antenas”, para que as operadoras saibam onde os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G. Algumas cidades saíram na frente e já concluíram esse processo. Nas demais, o ideal é que as alterações sejam feitas o quanto antes. No fim do ano passado, 61 municípios paulistas contavam com leis atualizadas. Hoje, já são 234, apontam dados da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O avanço é resultado do programa TecnoCidades, lançado em abril pelo Governo de São Paulo para acelerar a chegada do 5G e promover a inovação nas cidades paulistas. Desde então, InvestSP e SDE têm mobilizado gestores locais de todas as regiões do Estado para informar sobre os impactos positivos do 5G no serviço público e na atração de, além de orientar os municípios no processo de atualização das leis.

“O 5G terá impacto direto na atração de empresas para São Paulo, com geração de emprego e renda”, diz o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

Continua após a publicidade

“Vamos ampliar nossa atuação e, além da atualização das leis das antenas, acelerar a troca das parabólicas”, acrescenta.

Com a ativação do 5G liberada em todo o Estado, moradores de qualquer cidade já podem pedir a troca gratuita das antenas parabólicas de TV tradicionais pelas digitais. O procedimento é necessário porque, até o fim de 2024, o sinal dos equipamentos antigos será desligado para evitar interferências com o 5G.