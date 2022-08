Armínio Fraga doa R$ 100 mil para a campanha de Molon ao Senado

O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga doou 100.000 reais para a campanha de Alessandro Molon (PSB) ao Senado pelo Rio. Como o Radar tem noticiado, o deputado socialista sofreu um boicote do próprio PSB, que se recursou a financiar a sua campanha em razão de uma briga com o PT em torno da aliança dos partidos no estado. A doação é quase metade dos 221.278 reais que o candidato já arrecadou até o momento.

Ainda na pré-campanha o impasse estava instalado: o PT queria que o candidato ao Senado na coligação de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Estado fosse o petista André Ceciliano. O interesse esbarrava no desejo de Molon de disputar à mesma vaga.

No fim, depois de muita briga e gritaria, os dois partidos lançaram as suas candidaturas de forma independente. Molon saiu perdendo porque, no frigir dos ovos, quando ainda havia a expectativa de que ele pudesse voltar atrás, o PSB decidiu cortar suas verbas de campanha na tentativa de manter uma política de boa vizinhança com o PT, o seu principal aliado no plano nacional. Isso permanece e o candidato não recebeu nenhum centavo de seu partido ou do fundo eleitoral.

Molon tem o apoio de setores da classe artística e a sua campanha sobrevive de doações. Caetano Veloso, Maria Gadú e Pretinho da Serrinha, por exemplo, anunciaram um show para arrecadar recursos. A título de comparação, André Ceciliano recebeu 1,5 milhão de reais do PT para a sua campanha.

