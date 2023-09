Após reunião com ministros, Lula anuncia empréstimo de R$ 1 bilhão ao RS

Depois de comandar uma reunião com ministros e dirigentes de estatais para tratar dos problemas causados pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul, o presidente Lula anunciou ao lado do vice, Geraldo Alckmin, que o BNDES vai conceder empréstimo de 1 bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia das cidades afetadas na região do Vale do Taquari.

Ele também informou que o governo federal vai liberar 600 milhões de reais do FGTS para atender cerca de 354.000 trabalhadores que têm direito a receber o Fundo.

Além dos R$ 740 milhões já anunciados para ajudar a população vítima das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o presidente @LulaOficial e o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciam a decisão de conceder R$ 1 bi, via @bndes, para ajudar na recuperação da economia local.

As medidas foram divulgadas dois dias depois de Alckmin visitar a região e liberar 740 milhões de reais para auxiliar as cidades e as pessoas afetadas pelas chuvas e inundações no Estado.

Participaram da reunião, no Palácio da Alvorada, os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Paulo Pimenta (Secom), Jader Filho (Cidades), Waldez Goés (Desenvolvimento Regional), Juscelino Filho (Comunicações), Nísia Trindade (Saúde) e Fernando Haddad (Fazenda), os presidentes da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e da Conab, Edegar Pretto, e o diretor do BNDES Nelson Barbosa.

