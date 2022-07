Após adiamento, Câmara deve votar PEC das Bondades nesta semana

Diante do adiamento na última quinta-feira por conta do quórum insuficiente no plenário da Câmara dos Deputados, ficou para esta semana a votação da PEC das Bondades — proposta que arromba o teto de gastos em 41 bilhões de reais para aumentar de 400 para 600 reais o valor do Auxílio Brasil até dezembro deste ano, entre outras benesses.

A votação da Proposta de Emenda à Constituição que é tida como principal esperança para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro foi remarcada para esta terça. Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu encerrar a sessão quando apenas 427 deputados registraram presença, para não arriscar que a PEC fosse rejeitada.

A PEC prevê a inclusão 1,6 milhão de famílias no programa assistencial e também o aumento no vale-gás e a criação de um voucher de 1.000 reais para caminhoneiros e outro para motoristas de táxi afetados pela alta dos combustíveis.

O governo Bolsonaro e os parlamentares que veem na distribuição de dinheiro uma senha para serem reeleitos têm pressa.