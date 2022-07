Lira adia votação da PEC das Benesses por falta de quórum

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), adiou a votação da PEC das Benesses para a semana que vem. Lira temia que, com baixo quórum, a proposta que arromba o teto de gastos em 41 bilhões de reais fosse rejeitada. Apenas 427 deputados registraram presença no plenário. O parlamentar afirmou que não gostaria de arriscar colocar o texto para votação. “Não vou nem arriscar nem essa PEC, nem a próxima PEC, com este quórum na Câmara”, disse. Com isso, a apreciação foi marcada para a próxima terça-feira, 12.

A proposta prevê o aumento de 400 para 600 reais no valor do Auxílio Brasil até dezembro deste ano e incluindo 1,6 milhão de famílias no programa. Além disso, há previsão para aumento no vale-gás e a criação de um voucher de 1.000 reais para caminhoneiros e outro para motoristas de táxi afetados pela alta dos combustíveis.