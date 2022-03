Apoio a Lula já divide o PP no Rio Grande do Sul

O lançamento de um comitê suprapartidário de apoio a Lula no Rio Grande do Sul gerou reações por parte do PP, após a participação de um vereador do partido do Centrão, que hoje integra o governo Bolsonaro.

Na semana passada, dois dias após o evento, o presidente do Progressistas de Rosário do Sul divulgou uma nota de repúdio “com toda a veemência” à declaração do vereador Jeferson Ortiz de que a legenda apoiaria a candidatura de Lula à Presidência.

“Se alguma suposta ‘liderança’ do partido manifestou-se neste sentido, foi por iniciativa meramente particular e que NÃO representam o pensamento e o posicionamento dos Progressistas de Rosário do Sul”, escreveu o presidente do diretório municipal, Artidor Benites.

No discurso no evento, o vereador disse ser Progressista e Luiz Inácio Lula da Silva e que atendeu o chamado do povo brasileiro para eleger novamente o “nosso eterno presidente”.

Rosário do Sul tem pouco mais de 30 mil eleitores, mas a dissidência local no partido promete se repetir em outros lugares do país.