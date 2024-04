Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar das críticas crescentes, Alexandre de Moraes segue com total apoio no STF. Os ministros da Corte entendem que o trabalho de Moraes — vital no combate ao golpismo –, ainda que gere críticas e atraia um noticiário pesado para o Supremo, ainda não terminou.

“Nada mudará enquanto ele não quiser”, diz um ministro da Corte.