Apagão em SP causou prejuízo de R$ 87 milhões a restaurantes, diz entidade

A Associação Nacional de Restaurantes fez um levantamento dos estabelecimentos afetados pelo apagão em São Paulo e identificou um prejuízo de 87 milhões de reais para o serviço de alimentação, em cinco dias — da sexta-feira passada até esta terça.

A entidade considerou que cerca de 30% dos restaurantes foram atingidos no primeiro momento da interrupção do fornecimento de energia elétrica na capital paulista e em Taboão da Serra, Carapicuíba, Cotia, Osasco e Barueri, segundo a Enel.

A ANR apontou que existem cerca de 28.000 empresas que prestam serviço de alimentação na região afetada, das quais cerca de 8.500 sofreram com a falta de energia. O número de unidades sem luz foi diminuindo ao longo dos dias, o que também foi considerado no cálculo.

Por conta dos prejuízos com o apagão, a associação decidiu ingressar com uma ação judicial coletiva contra a Enel, o que deve ocorrer nesta sexta-feira. A ANR afirma que a Enel cometeu os mesmos erros de novembro de 2023, quando uma situação semelhante ocorreu, demonstrando falta de preparo para lidar com eventos recorrentes.

Paralelamente, a ANR também orienta empresários afetados a entrarem com ações individuais contra a concessionária para buscar ressarcimento das mercadorias perdidas e lucros cessantes, calculados com base no faturamento de fins de semana ou datas especiais, como o Dia das Crianças, comemorado no último sábado.