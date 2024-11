Cinco personagens que não deram certo em novelas, além de Rudá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O abaixo-assinado para que João Emanuel Carneiro “mate” o personagem Rudá (Nicolas Prattes), em Mania de Você, mobilizou muitos telespectadores na última semana. Para as mais de três mil pessoas que assinaram a petição, “todo mundo odeia” o caiçara, que “não agrega nada na novela”. Com essa rejeição pública, Rudá entra para o rol de personagens que não deram certo nos folhetins do horário nobre da TV Globo. A coluna GENTE separou cinco nomes que acabaram ofuscados nas tramas, incluindo protagonistas de grandes sucessos da faixa das 9.

Renascer (2024). Se tivesse um prêmio para os papeis do remake escrito por Bruno Luperi, com certeza, Tião Galinha levaria o troféu de mais chato da novela. Nem a interpretação do talentoso Irandhir Santos salvou a narrativa do ex-catador de caranguejo que lutava por um pedaço de terra e tinha uma história cansativa com a galinha e o sonho de ter um diabinho como o de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Diferentemente da primeira versão, criada por Benedito Ruy Barbosa, Tião não morre e ganha, finalmente, o diabo da garrafa do protagonista.

Amor à Vida (2013). O folhetim de Walcyr Carrasco é um daqueles que ficou marcado mais pelo enredo do vilão do que pelo protagonista. Neste caso, Paloma (Paolla Oliveira) ficou na sombra de Félix (Mateus Solano), o irmão que joga a sobrinha no lixo por ciúmes. Neste caso, a mudança está mais relacionada à soma da atuação com o texto de Solano do que da interpretação de Paolla. O personagem que era para ser odiado conquistou o coração do público e acabou se redimindo no fim. Já Paloma conseguiu se destacar basicamente em um capítulo, quando reage à descoberta do crime cometido pelo irmão.

Caminho das Índias (2009). No romance escrito por Glória Perez, a paixão de Bahuan por Maya não convenceu o público, que acabou detonando o intérprete do personagem, Márcio Garcia. Com as críticas, que incluíam falta de expressão do ator, o roteiro da novela precisou passar por mudanças, e o intérprete acabou se tornando coadjuvante na história. Raj (Rodrigo Lombardi), por sua vez, foi alçado ao posto principal da trama, conquistando o coração da mocinha vivida por Juliana Paes.

Viver a Vida (2009). Primeira Helena negra de Manoel Carlos, Taís Araújo não agradou o público e acabou perdendo o protagonismo para Alinne Moraes, que interpretou Luciana, ex-modelo que ficou tetraplégica após um acidente. A atriz revelou, na época, que sofreu muito com a rejeição e chegou a pensar que sua carreira havia acabado.

Senhora do Destino (2004). Novela sempre tem uma porção de sofrimento, em especial com as mocinhas. No caso da Lindalva, filha de Maria do Carmo (Susana Vieira) sequestrada por Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), Aguinaldo Silva errou na dose. Tudo bem que a personagem interpretada por Carolina Dieckmann tinha uma história trágica a ser contada, mas a sua ingenuidade era um pouco demais e acabou tornando a jovem chata demais. Senhora do Destino, aliás, é mais um exemplo das tramas que o telespectador prefere torcer para o vilão. Neste caso, uma das melhores vilãs da teledramaturgia.