Anvisa abre consulta pública sobre cigarros eletrônicos

A Anvisa inicia nesta terça-feira a escuta da sociedade sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos no país. Qualquer pessoa interessada poderá enviar contribuições ou comentários sobre a proposta e pede que os consumidores também se posicionem a respeito.

As manifestações poderão ser feitas durante os 60 dias em que a consulta pública estiver aberta. Para participar, é necessário preencher um formulário eletrônico. Ao fim do período de sugestões, a Anvisa irá avaliar as contribuições e divulgar o relatório da consulta no seu portal.

“Agora podemos analisar os bons e maus exemplos dos outros países que já regulamentaram para que possamos criar uma regra tanto para os adultos que precisam consumir porque querem parar de fumar, como para os jovens que precisam ser protegidos desta exposição”, defende Miguel Okumura, consumidor e ativista pela regulamentação dos vapes no país.