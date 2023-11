ANTT adia pela sexta vez marco regulatório do transporte rodoviário

A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou o adiamento das novas regras do transporte interestadual de passageiros no Diário Oficial da União desta terça-feira e prorrogou o prazo para oficialização da atualização do marco regulatório do setor para dezembro.

De acordo com Felipe Freire, especialista em regulação da ANTT, a atual proposta geraria aumento de custo aos usuários do transporte rodoviário interestadual de passageiros, que já observaram aumentos expressivos na tarifa entre 2019 e 2021. Para ele, o principal impasse é que a regulação privilegia monopólios e abre brecha para o transporte clandestino.

“Os usuários, eternos reféns dessa situação, sofrem com a passividade dos poderes da República”, critica.

Também incomodada com o excesso de reserva de mercado, a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos. Para o presidente, a falta de concorrência pesa no bolso do consumidor.

“Ganhar mais prazo nessa altura do jogo até poderia significar que a agência está buscando melhorias no texto do marco regulatório, mas pelo que tivemos acesso até agora, o sinal não é esse. Continuamos vendo com preocupação esse movimento de impor barreiras aos novos entrantes”, afirma o presidente da Abrafec, Marcelo Nunes.

O setor movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano no país e as novas regras são discutidas desde 2014. Em julho deste ano, a ANTT apresentou uma minuta de marco regulatório, no entanto, segundo especialistas, a proposta veio com vícios e mecanismos que dificultam a entrada de novas empresas no mercado.