Antônio Nóbrega leva espetáculo gratuito ao Rio

O multiartista pernambucano Antônio Nóbrega apresentará o seu show “Rima” ao Rio de Janeiro no próximo dia 25, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

O espetáculo gratuito marca a volta de Nóbrega aos palcos cariocas, onde não se apresenta desde 2016, para um show de música. Nos últimos anos, ele se dedicou a apresentações de dança e, neste 2022, ele completou 50 anos de carreira.

O novo trabalho tem como objetivo enaltecer a poesia popular brasileira, principalmente os artistas e as rimas naturais do Nordeste do país, como o repente e a embolada.

Nóbrega estudou grandes nomes da poesia popular, como Leonardo Mota, Câmara Cascudo e Mário de Andrade. No repertório de seu show Rima, ele apresenta canções compostas em parceria com os poetas e letristas Bráulio Tavares e Wilson Freire e o músico Rodrigo Bragança, além de obras de Violeta Parra (‘Volver a los Diecisiete’), Guerra Peixe (‘Mourão’) e Noel Rosa (‘Três Apitos’).

Entre as canções a serem apresentadas estará “Minha Voz não Silencia Porque Poeta não Cala”, lançada em agosto deste ano como single de seu novo álbum.