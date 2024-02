Antes da fuga, agente de presídio do RN foi denunciado por improbidade

O procurador Aécio Mares Tarouco, do Ministério Público Federal, pediu abertura de inquérito civil contra o agente da Penitenciária Federal de Mossoró, Gleidston Halisson Soares da Costa.

A investigação partiu de uma denúncia de improbidade administrativa de 2023, mas o pedido para abertura de inquérito foi editado na quinta-feira passada, dia 15, e publicado no Diário Eletrônico do MPF nesta segunda-feira, 19.

As forças de segurança entraram, nesta terça, no sétimo dia de buscas de dois fugitivos do presídio de Mossoró. Como as denúncias são anteriores ao ato, não se pode estabelecer uma relação direta entre a fuga e o inquérito, ainda que o procurador tenha dado sequência à apuração no dia seguinte que os presidiários escaparam.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento se aproveitaram de buracos no teto da penitenciária para fugir. Esta é a primeira fuga do sistema penitenciário federal desde quando foi criado, em 2006.