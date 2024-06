Antes da Cúpula do G7, Lula vai participar de conferência da OIT, na Suíça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Antes de participar da Cúpula do G7, na Itália, nos próximos dias 14 e 15, o presidente Lula passará em Genebra, na Suíça, onde se juntará ao diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Houngb, para comandar uma reunião da Coalizão Global para a Justiça Social — lançada no ano passado.

O ato ocorrerá no último dia da 112ª Conferência Internacional do Trabalho, da OIT, que começou nesta segunda-feira. Segundo o governo, o objetivo da coalizão é elevar o debate político sobre justiça social e para enfrentar os desafios que atualmente afetam o mundo do trabalho, além de contribuir para a redução e prevenção das desigualdades.

A participação de Lula nos dois eventos foi confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto nesta terça.

A ida à Suíça, que será o 29ª país diferente visitado pelo presidente no seu terceiro mandato, não estava no radar da sua equipe nas últimas semanas.

Até o fim do ano, ele ainda deve viajar para outros sete destinos internacionais: México, Paraguai (pela segunda vez), Bolívia, Chile, Estados Unidos (pela terceira vez), Rússia e Peru.