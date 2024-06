Lula decide ir à Cúpula do G7 na Itália na semana que vem

O anúncio oficial ainda não foi feito pelo Palácio do Planalto, mas Lula decidiu participar da Cúpula do G7, que acontece na semana que vem, na Itália. A reunião entre líderes das principais potências industriais do mundo e de países convidados como o Brasil vai acontecer de 13 a 15 de junho, no resort de luxo Borgo Egnazia, na região de Puglia.

No último dia 24 de maio, o presidente disse ao final do discurso que fez na inauguração de planta de etanol de segunda geração do Parque de Bioenergia Bonfim, em Guariba (SP), que iria para a cúpula, da qual também participarão o papa Francisco e os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, segundo ele.

“Eu vou acertar com o Alexandre [Silveira, ministro de Minas e Energias] e ele vai me preparar umas garrafinhas do nosso etanol de segunda geração. O processo todo de transformação, vamos levar um folder, de preferência, em inglês, porque eu quero entregar para cada um, para eles perceberam do que que o nosso Brasil, do Sul Global, é capaz de fazer nesse século”, comentou Lula, na ocasião.

No ano passado, o presidente foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão e compareceu à Cúpula do G7 em Hiroshima.