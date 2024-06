Lula amplia previsão de viagens internacionais ainda neste ano

O presidente Lula disse há pouco a jornalistas que pretende viajar ao México ainda neste ano, ao comentar a eleição de Claudia Sheinbaum como nova presidente do país, neste domingo. Com esta nova viagem, que não estava prevista, o petista aumentou para oito a lista de países a serem visitados até o fim de 2024 — composta por Itália, Paraguai, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Rússia e Peru.

“Eu talvez ligue para ela [Claudia] hoje às 18 horas. Eu estou muito feliz com a vitória dela porque ela representa o meu grande companheiro [Andrés Manuel] López Obrador, que fez um governo extraordinário, e, portanto, eu acho que o México que estará garantido democraticamente mais longo o mandato dela. Estou feliz por ser uma mulher também. E estou feliz porque duas mulheres disputaram e ganhou aquela que representava o lado ideológico mais próximo das pessoas progressistas do mundo”, declarou Lula, no Palácio Itamaraty, enquanto aguardava a chegada do presidente da Croácia.

“Eu pretendo viajar ao México esse ano. Eu pretendo fazer uma visita de agradecimento ao López Obrador pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda e também pela possibilidade que o Brasil quer ter de aumentar muito o comércio com o México. Nós somos as duas maiores economias do continente, portanto, nós ainda temos pouco fluxo no comércio, poderíamos ter muito mais e mais empresários investindo no Brasil do México e mais empresários brasileiros investindo no México para que as duas economias cresçam. Então, se Deus quiser, eu vou ao México e vocês estarão convidados para ir ao México”, complementou o presidente aos repórteres.