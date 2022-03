Ambev vai formar 500 mulheres no setor de cervejas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Ambev oferecerá a segunda edição de um curso sobre a cultura cervejeira exclusivo para mulheres. Serão 500 vagas para a formação batizada de A Cervejeira Sou Eu.

O objetivo é ampliar a participação feminina no setor. A primeira edição, ministrada no ano passado, teve recorde de interessadas e uma fila de espera. O curso será dado pela Academia da Cerveja, plataforma de ensino da empresa de bebidas, e as inscrições são gratuitas pelo site.

A nova edição foi lançada em razão do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira.