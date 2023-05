Alunos brasileiros disputam competição esportiva internacional na Alemanha

Alunos de 12 e 13 anos de três escolas da SIS Swiss International School no Rio de Janeiro e em Brasília estão na cidade alemã de Kassel para participar de uma competição esportiva internacional que envolve as 17 unidades do grupo, do Brasil, Suíça e Alemanha. A SIS Cup acontece nesta quinta e sexta-feira. Uma das maiores instituições bilíngues do país, a escola pertencente ao grupo alemão Klett.

No total, são 16 equipes, com meninos e meninas, e oito modalidades, como streetball misto, tênis de mesa e salto em distância. O intercâmbio esportivo tem como um dos benefícios estimular os jovens a praticarem atividades físicas e incentivar esse intercâmbio cultural com outros alunos da rede de ensino.