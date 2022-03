Aliança entre MDB, PSDB e União Brasil já tem data para acontecer

O presidente nacional do PSDB Bruno Araújo declarou nesta segunda que a aliança entre o partido, o MDB e o União Brasil para a disputa à presidência já tem data para acontecer.

Durante o evento de filiação e lançamento da pré-candidatura do senador Alessandro Vieira ao governo de Sergipe, o cacique afirmou que, primeiramente, será concluída a federação com o Cidadania junto ao TSE. A partir de então, as legendas passarão a analisar os critérios dos pré-candidatos de cada sigla para decidir qual será o nome a ser lançado.

O tucano disse, ainda, que não descarta a possibilidade de apoio de outros partidos, como o Podemos — que tem como pré-candidato o ex-juiz Sergio Moro.

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) são postulantes já colocados ao Planalto. O União Brasil diz que também terá um nome próprio, mas ainda não há uma definição.

“Nosso pré-candidato, a Simone Tebet e o candidato do União Brasil aceitaram pactuar a se submeter ao resultado do que nós encontrarmos a partir dos critérios definidos (…) Estamos nos programando para no dia 6 de abril fazermos um evento político unindo esses partidos para lançar o pilar dessa unidade de uma candidatura única que pretendemos ter anunciada no dia 1º de junho“, disse Araújo.

O cacique defendeu que apenas a ampliação da frente de partidos da chamada terceira via é capaz de romper o cenário de “polarização” atual do país, de forma a se construir uma candidatura única com um dos mais expressivos tempos de televisão e rádio, fundo eleitoral robusto e capilaridade nos estados.