Aliados de Lula tentam abreviar mandato de Gleisi no comando do PT

Discretamente, aliados de Lula têm buscado caminhos para abreviar o mandato de Gleisi Hoffmann no comando do PT. Ninguém aguenta mais.

Além de criar desgastes para Lula com agendas internacionais e comentários radicais nas redes, Gleisi é vista como alguém que impede a formação de alianças e a ampliação de conversas do petismo com outros setores moderados da sociedade. Daí a vontade de que ela encontre algo melhor para fazer logo e bem distante da presidência do partido.

O futuro cacique petista, como se sabe, será Edinho Silva. A petista, no entanto, tem resistido a antecipar sua saída.