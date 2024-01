Alckmin apresenta nova política industrial do governo Lula nesta segunda

O governo Lula vai apresentar nesta segunda-feira a “Nova Indústria Brasil”, política industrial com um plano de ação até o fim do atual mandato presidencial, em 2026, e que, segundo o Palácio do Planalto, desenha o caminho para o desenvolvimento do setor até 2033.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vai entregar a nova política industrial a Lula durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), às 11h, convocada para aprovar a proposta.

Ainda de acordo com o Planalto, o plano foi produzido ao longo do segundo semestre de 2023 pelos membros do CNDI, composto por 20 ministérios, pelo BNDES e por 21 entidades representativas da sociedade civil e do setor produtivo.