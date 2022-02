Aécio defende derrubada de veto de Bolsonaro sobre patentes

O Radar mostrou mais cedo que o Congresso deve analisar nesta terça uma série de vetos de Jair Bolsonaro a temas importantes no Parlamento.

Um dos vetos na pauta trata da “licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional”.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Aécio Neves defende a derrubada do veto. “É fundamental que o Congresso derrube o veto do presidente em relação à flexibilização da lei das patentes. As UTIs novamente lotadas no Brasil inteiro demonstram a necessidade de termos novos instrumentos para enfrentar crises como essa”, diz.