Advogado de Anderson Torres atribui arquivamento à ‘independência do MPF’

Investigado por responsabilidade no atentado contra as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, o então Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, teve o inquérito civil arquivado pelo Ministério Público Federal. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela defesa do ex-ministro de Jair Bolsonaro.

“É importante ressaltar que a independência funcional e o alto nível técnico do Ministério Público Federal foram decisivos para demonstrar a inocência do ex-ministro Anderson Torres, em relação aos lamentáveis atos do 8 de janeiro”, diz o advogado Eumar Novacki, em nota.

Durante os ataques às sedes dos Três Poderes, Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos. Há cerca de três semanas, a investigação contra a ex-subsecretária de inteligência da pasta de Torres no governo do DF também foi arquivada pelo MPF.