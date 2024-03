Acordos de cooperação da Lava-Jato no STF recuperaram R$ 2 bilhões

VEJA Mercado em Vídeo

O que esperar da Petrobras após tombo de 10% e entrevista com André Nunes

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 11. A Petrobras perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado na última sexta-feira, quando suas ações despencaram 10% na bolsa de valores. A empresa não pagou a quantia de dividendos que o mercado esperava. Pelo menos quatro bancos cortaram as recomendações para os papéis da estatal na última sexta. O futuro ainda é nebuloso, incerto e promete bastante volatilidade. Para piorar, outro assunto sensível, os preços dos combustíveis estão cerca de 10% defasados em relação à paridade internacional. Jean Paul Prates e Lula devem se encontrar nesta segunda-feira. Na agenda da semana, atenção especial para o IPCA de fevereiro, dado que promete esquentar a discussão sobre inflação e juros no Brasil. Inflação nos EUA também pod esquentar o mercado. Diego Gimenes entrevista André Nunes, economista-chefe do Sicredi.