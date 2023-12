Abin produziu 12 alertas durante Cúpula do Mercosul no Rio

Instalado pela Abin no Rio de Janeiro para a Cúpula do Mercosul, o Centro Local de Inteligência produziu 12 “alertas de consciência situacional” — sobre a situação no momento — entre a segunda e quinta-feira, quando ocorreu a reunião entre os presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, no Museu do Amanhã. Segundo a agência, o evento aconteceu sem intercorrências.

Neste período, o órgão também produziu dois Relatórios de Inteligência sobre perspectivas de ameaça ao evento. A Abin também avaliou o planejamento, a estrutura e a integração entre parceiros da comunidade local de Inteligência.

A inciativa também serviu de preparação para a Cúpula de Líderes do G20, que será realizada no Rio em novembro do ano que vem, e a COP30, prevista para ocorrer em Belém, em 2025.