A volta por cima de Juscelino Filho no governo Lula

Alvo de fritura na Esplanada dos Ministérios no início do governo Lula, Juscelino Filho virou um ativo articulador do Planalto no Congresso. O ministro das Comunicações está em alta.

Na semana passada, o deputado federal licenciado do União Brasil aproveitou a “supersemana” de pautas econômicas na Câmara e armou uma espécie de mutirão de atendimento no gabinete da liderança do governo para ouvir e dar andamento a demandas de parlamentares ligadas ao seu ministério, como mostrou o Radar.

Juscelino Filho também teve, recentemente, reuniões com os ministros responsáveis pela articulação política, Alexandre Padilha e Rui Costa, para azeitar a relação até aqui conturbada do governo com o seu partido.

Um dos ajustes que o ministro das Comunicações ajuda a articular é a troca no Turismo de Daniela Carneiro, que está de saída para o Republicanos, pelo deputado Celso Sabino, indicado pela bancada do União Brasil. Sabino já vinha, inclusive, batendo ponto no Palácio do Planalto mesmo antes de ser nomeado.

As tratativas com o núcleo duro do governo Lula que Juscelino Filho têm acompanhado também passam, contudo, pelo comando de estatais como Correios e FNDE, além da Embratur.

