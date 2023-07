Juscelino Filho vai à Câmara em ‘supersemana’ ouvir demandas de deputados

Na “supersemana” de pautas econômicas na Câmara, Juscelino Filho (Comunicações) armou nesta quarta-feira uma espécie de mutirão de atendimento no gabinete da liderança do governo para ouvir e dar andamento a demandas de parlamentares ligadas ao seu ministério.

Secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto era um dos que esperavam a vez na antessala do gabinete, sentado em uma das cadeiras dispostas ao lado de uma mesa repleta de doces e salgados, água, café, sucos e refrigerantes.

As pautas a tratar com Juscelino Filho eram duas: a concessão para a TV e a rádio do PT e a autorização para retransmissão do conteúdo de Câmaras Municipais de vários Estados no canal da TV Câmara.

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), por sua vez, entrou na sala onde estava o ministro para cobrar o pagamento de uma emenda orçamentária destinada à capacitação de empreendedores digitais. Ao Radar, disse acreditar que o mutirão do ministro estava ligado às negociações em torno da PEC da reforma tributária.

Continua após a publicidade

Siga