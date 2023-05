A versão brasileira de histórias inéditas de Yoko Ono e John Lennon

A Editora Sextante acaba de comprar os direitos para lançar o livro “Yoko and John and Me” do publicitário Elliot Mintz, em português. A versão brasileira ainda não tem data para ser publicada, mas deve revelar fatos ainda desconhecidos do público brasileiro e lusófono.

Amigo de longa data de Lennon e Ono, Mintz escreveu histórias inéditas do famoso casal com quem conviveu desde os anos 1970. A negociação para a publicação no Brasil aconteceu antes da famosa Feira de Londres.